UGB : la rentrée académique reportée

Mercredi 1 Octobre 2025

L’université Gaston Berger de Saint-Louis a reporté sa rentrée académique initialement prévue ce mercredi premier octobre jusqu’au 9 de ce mois.

Une mesure prise pour réduire les risques de de propagation de la Fièvre de la vallée du Rift qui fait état de 40 cas dont 8 décès.

Les autorités universitaires ont annoncé dans un communiqué, la mise en place d’un dispositif de riposte pour rompre la chaîne de transmission de cette épidémie.
 


