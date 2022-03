Suppression du parrainage : les activistes annoncent une marche pacifique le mercredi prochain

Pour faire face, Guy Marius Sagna et ses camarades activistes ont annoncé une marche pacifique le mercredi prochain, de la place de l’obélisque au ministère de l’Intérieur. Les mouvements de la société civile ne comptent pas rester les bras croisés face au non-respect de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par le gouvernement du Sénégal. Convaincus en effet que le régime de Macky Sall cherche, à travers le parrainage, à éliminer certaines listes, ils décident de battre le macadam le mercredi prochain.



« Nous pensons qu’avec le parrainage, Macky veut organiser des sélections législatives et non des élections législatives. Non seulement Macky nous a habitués à choisir les électeurs, mais avec le parrainage, il veut aussi choisir les candidats qui feront face à ses candidats. Cela est le début d’un hold-up électoral, et nous ne pouvons l’accepter. »



« Nous ne pouvons accepter que le Président Macky Sall utilise l’illégal parrainage électoral pour régler des problèmes de listes parallèles internes à son camp politique. C’est pourquoi nous avons informé, le 16 mars dernier, le préfet de Dakar de la marche contre l’illégal parrainage électoral. Cette marche pacifique aura lieu ce mercredi 23 mars 2022 à partir de 15h00, de la place de l’Obélisque au ministère de l’Intérieur », annoncent Guy Marius Sagna et ses camarades activistes, en invitant tous les démocrates à participer à cette manifestation pacifique contre l’organisation d’une parodie d’élections législatives.



Poursuivant, ils estiment en effet que la caution de 15 millions prévue pour participer aux élections législatives ainsi que la durée de 20 jours fixée pour les révisions des listes électorales prouvent à suffisance que Macky Sall cherche à détourner la volonté des Sénégalais pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



« C’est la raison pour laquelle, dans les heures à venir, nos organisations iront dans certaines localités pour y diffuser des flyers invitant les citoyens à s’inscrire massivement sur les listes électorales et à résister à la volonté de Macky Sall de voler les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 », laissent-ils entendre dans un communiqué parvenu à l’AS.



Dans le même document, Guy Marius Sagna et cie se réjouissent de la position de l’opposition, des acteurs comme la Ligue Sénégalaise des droits humains (LSDH), les coalitions Yewwi Askan Wi, Gueum sa bopp, Wallu qui sont d’avis avec eux sur la question du parrainage électoral. Ils les invitent ainsi à la jonction afin d’imposer au Président Macky Sall le respect de la décision de la cour de justice de la CEDEAO



Par Fara Michel Dièye