Suppression du poste de PM : Souleymane Ndéné et Me El Hadji Diouf pas d'accord

L'ancien Premier ministre Me Souleymane Ndéné Ndiaye et Me El Hadji Diouf ont exprimé leur désaccord relativement à la décision de supprimer le poste de Premier ministre. Ils l’ont fait savoir, hier, lors d’une rencontre entre le président Macky Sall et ses alliés de Benno Bokk Yakkar, au palais, relate Les Echos. Les deux avocats ont expliqué que le Premier ministre participe pour beaucoup à faciliter les relations entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Reste à savoir si le chef de l’Etat tiendra compte de ses objections.