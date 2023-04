Sûreté urbaine : Le journaliste Moustapha Diop est rentré chez lui après son audition d'hier

'est la fin de l'audition du journaliste Moustapha Diop, et directeur des programmes de Walf TV. Le procès verbal a été signé en présence de ses avocats Moussa SARR et Ousmane THIAM à la Sûreté urbaine. Aucune charge n'est retenue contre lui. Moustapha Diop rentre donc à la maison.



Rappelons que le directeur de la chaîne privée Walf Tv a été convoqué au commissariat central de Dakar aux fins d'audition ce jeudi pour être interrogé comme témoin.



En effet, les enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su), à l'origine de sa convocation, agissent sur la base d'une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet. Ce dernier avait demandé aux policiers de recueillir le témoignage du responsable de Walf dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre le journaliste et chroniqueur de la chaîne de télévision Pape Ndiaye,



Pour rappel, le chroniqueur de l'émission "Balance" a été placé sous mandat de dépôt, courant mars 2023, pour "appel aux représailles contre des membres de la justice, diffusion de fausses nouvelles, discrédit sur l'institution judiciaire, outrage à magistrats, mise en danger de la vie d'autrui et provocation d'un attroupement non-autorisé."