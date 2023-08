Suspension de Tik-Tok : Conséquences terribles sur le marché du travail

Le réseau social chinois est passé de divertissement pour se muer en champion mondial du marketing. Avec sa suspension au Sénégal à cause d’une menace pour « la stabilité du pays », les conséquences seront énormes



TikTok n’est plus seulement un espace ludique. Le réseau social chinois s’impose dorénavant à la fois dans le domaine du divertissement et dans celui du marketing. Le réseau social connaît un succès très important auprès des jeunes qui s’adonnent à la vente en ligne et devenu un lieu de commerce générant plusieurs emplois.





L’influence de TikTok dépasse de loin le petit monde d’Internet et des réseaux sociaux. L’application la plus téléchargée au monde en 2020 connaît un tel succès que la moindre vidéo virale peut avoir des répercussions bien réelles dans la vraie vie, jusqu’au chiffre d’affaires de grandes entreprises.



On ne compte plus le nombre d’artistes dont la carrière a décollé grâce à des challenges TikTok, et l’application va même jusqu’à influencer les comportements des consommateurs lorsqu’ils font leur shopping.



Au Sénégal, des dizaines de produits, plus ou moins utiles, ont en effet vu leurs ventes exploser à la suite de vidéos virales vantant leurs mérites. Le phénomène va parfois jusqu’à provoquer des ruptures de stock chez certains vendeurs, qui profitent évidemment de cette publicité gratuite.





Il s’agit souvent de tissus, de produits cosmétiques, enplus du maquillage et des crèmes pour le visage, certains aliments, vêtements et gadgets ont eux aussi connu un pic d’intérêt sur TikTok.



Sans oublier le métier de livreur ou tiak tiak qui a connu un succès éclatant sur Tik-Tok.



La présence de certains produits dans les vidéos partagées sur Tik Tok à contribuer à générer des ventes pour des produits disponibles en ligne ou directement en magasins et restaurants.



Tiktok s’est réellement taillé une place de choix parmi les plateformes de réseaux sociaux les plus utilisés. On peut affirmer qu’elle a grandement impacté le marketing numérique, devenant ainsi une plateforme de marketing grandement considérée.





Une réalité qui devrait pousser les autorités à s’y intéresser de plus près, pour générer des emplois, au lieu de procéder à une suspension du réseau social qui va impacter négativement sur la jeunesse. Quel gachis !