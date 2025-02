Tahirou SARR placé sous mandat de dépôt

Tahirou Sarr, convoqué ce vendredi 28 février au Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition dans l’affaire des transactions suspectes de 125 milliards de francs CFA révélées par la Centif, a été placé sous mandat de dépôt. Le juge a été suivi le réquisitoire du procureur qui a recquis son placement.



Pour éviter la prison, l’homme d’affaires a proposé un cautionnement de plus de 400 milliards de francs CFA. Concernant l’affaire où Farba Ngom est l’accusé principal, il a mis sur la table 11 milliards en chèque et deux titres fonciers (1 et 12 milliards). Pour la procédure où il est directement visé (91,6 milliards), il propose un titre foncier de 394 milliards à Mbane, selon Libération .



Pour rappel, M. SARR est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux.