Tahirou Sarr propose une caution de 419 milliards FCFA pour sa libération

L’homme d’affaires sénégalais Tahirou Sarr, actuellement sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire des 125 milliards de francs CFA, a fait une nouvelle tentative pour retrouver la liberté. Après une première offre de caution refusée, il a cette fois-ci proposé une somme impressionnante de 419 milliards de francs CFA.



D’après des informations relayées par L’Observateur et Seneweb, cette nouvelle proposition a été adressée à l’Agent judiciaire de l’État. La caution est constituée de plusieurs biens de grande valeur : un terrain situé à Mbane, évalué à 394 milliards FCFA, un chèque certifié de 11 milliards FCFA, deux immeubles estimés à 14 milliards FCFA. Cette offre dépasse de 11 milliards FCFA sa précédente proposition, qui s’élevait à 408 milliards FCFA et avait été rejetée par le magistrat instructeur, entraînant son placement en détention préventive.



Le terrain de Mbane, qui représente la majeure partie de la caution proposée, a une histoire particulière. Ce bien appartenait autrefois à un ancien ministre du régime socialiste sénégalais. Hypothéqué pour garantir un prêt bancaire, il a été saisi et vendu aux enchères après défaut de remboursement. C’est dans ce contexte que Tahirou Sarr est devenu propriétaire du terrain, par voie judiciaire.



Afin de renforcer la crédibilité de cette nouvelle caution, les avocats de l’homme d’affaires ont intégré au dossier tous les rapports d’expertise attestant de la valeur des biens proposés. Toutefois, selon les sources, une partie de ces biens aurait déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire par l’État, ce qui pourrait compliquer l’acceptation de cette offre.



À ce stade, aucune décision officielle n’a encore été prise concernant cette nouvelle proposition. L’enquête sur l’affaire des 125 milliards FCFA continue d’attirer l’attention au Sénégal, et cette tentative de libération sous caution soulève de nombreuses interrogations sur l’évolution judiciaire de ce dossier complexe.



La suite dépendra de l’examen des biens proposés et de la décision des autorités judiciaires quant à la validité et à la suffisance de cette caution exceptionnelle.



