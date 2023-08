Takhawu viré de Yewwi pour " trahison"

akhawu Sénégal de Khalifa Sall n'est plus membre de la coalition Yewwi Askan wi. Ladite coalition l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public après l'élection du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar. Un nouveau bureau qui ne compte qu'un seul membre de Pastef. La conférence des leaders reproche à Khalifa Sall qui est pourtant membre fondateur de la coalition, d'avoir violé la charte de la coalition en plus d'avoir posé un acte de trahison. Il est désormais clair que Takhawu Sénégal fera cavalier à part.



En intégralité le communiqué de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi.



"Le dialogue de Macky Sall a été l'occasion pour Taxawu Sénégal de poser le premier acte de violation de la charte de la Coalition Yewwi Askan Wi. Il s'en est suivi des attaques de plusieurs de ses cadres contre la Coalition ou ses membres, des actes de défiance à l'égard du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi; et de collusion avec Benno Bokk Yakaar,, entre autres. Ce mercredi 09 août au Conseil municipal de Dakar, Taxawu Sénégal a clairement posé un acte de trahison d'un de ses colistiers le PASTEF, au moment où le Président Ousmane Sonko, parrain de la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, traverse une épreuve pénible; et a ouvertement manifesté son alliance avec l'APR/BBY.



La Coalition Yewwi Askan Wi condamne cette forfaiture contre le parti PASTEF et considère que Taxawu Sénégal vient de consommer définitivement la rupture avec elle. Attachée à la promotion de l'éthique en politique, la Coalition Yewwi Askan Wi prend acte de cette exaction et tient le peuple sénégalais à témoin sur la fin de son compagnonnage avec Taxawu Sénégal".