Tension préélectorale: l’Eglise appelle au calme et à la retenue

A moins de deux mois de la présidentielle de 2019, l’électricité est toujours dans l’air. L’opposition fait dans la menace et demande à ses militants de saboter la campagne du candidat sortant. Et du côté du pouvoir, les responsables se disent prêts à faire face.



Devant ce climat préélectoral tendu, l’Eglise sénégalaise élève la voix. L’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle au calme et à la retenue. «Que chacun d’entre nous en poursuivant ses intérêts politiques n’en sacrifie pas pour autant les droits et les intérêts des citoyens, surtout pas leur vie», a-t-il appelé.



Le religieux qui s’exprimait à l’occasion d’un face à face avec la presse, exhorte les populations à préserver la paix sociale. «Nous appelons toutes les populations au calme, à la retenue, en disant non à la violence, ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger. De contribuer à son développement et à son rayonnement. Dans la diversité des opinions et des choix sachons rester serein».



