Sonko appelle à un modèle africain de développement ancré dans la culture et la rigueur

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a appelé mardi à la construction d’un modèle africain de développement, bâti sur la bonne gouvernance, la discipline budgétaire et l’ancrage culturel. Il s’exprimait lors d’un panel sur la souveraineté, en marge du Forum Invest Sénégal (Fii Sénégal), en présence de ses homologues du Niger et du Burkina Faso.





Sonko a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de concevoir un modèle endogène, adapté aux réalités et aux trajectoires historiques du continent. « Les mêmes méthodes qui ont marché ailleurs, basées sur la rigueur financière et le retour à l’identité culturelle, peuvent également inspirer l’Afrique dans sa quête d’un développement autonome », a-t-il déclaré.





Le chef du gouvernement a plaidé pour une gestion transparente des ressources naturelles, une discipline budgétaire stricte, ainsi qu’un train de vie de l’État aligné sur les capacités réelles des économies africaines. Il a également encouragé l’investissement direct étranger dans une logique de partenariat « gagnant-gagnant », plutôt qu’une dépendance excessive à la dette extérieure.





Dénonçant les « déséquilibres » des relations internationales, Sonko a pointé l’asymétrie entre la libre circulation des ressources africaines et les restrictions imposées à la circulation des personnes. Il a, par ailleurs, appelé les Africains à assumer leurs responsabilités face au « bradage » des ressources naturelles et insisté sur le besoin de décisions stratégiques courageuses, parfois impopulaires mais essentielles.





Le Premier ministre a enfin mis en garde contre « l’usage dévoyé » de la connectivité en Afrique, souvent détournée vers des discours de haine et de division.





De son côté, son homologue burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, a axé son intervention sur les enjeux culturels et identitaires du continent, regrettant que l’éducation en Afrique prépare trop souvent la jeunesse à « l’émigration » en valorisant l’extérieur au détriment des figures locales.



