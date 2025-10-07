Connectez-vous
Biens immobiliers et comptes bancaires visés : Madiambal dépouillé

Mardi 7 Octobre 2025

Le parquet financier a enclenché une vaste procédure de saisie visant l’ensemble du patrimoine de Madiambal Diagne. Plusieurs biens immobiliers sont concernés, dont un immeuble de trois étages à la Cité Batrain occupé par son fils Mouhamed Diagne, une villa à Yoff Virage habitée par son épouse Mabintou Diaby, ainsi qu’une résidence à la Cité Djily Mbaye.

Un immeuble de seize étages en cours de finition sur la route du Monument de la Renaissance figure également sur la liste.

Parallèlement, des réquisitions ont été adressées à plusieurs banques, notamment UBA, NSIA Bank, CBAO et Banque Atlantique, pour geler les comptes liés aux sociétés gérées par ses proches. Une Mercedes conduite par son fils serait aussi concernée par la saisie.

Dans une lettre envoyée à L’Observateur, Madiambal Diagne dénonce une « chasse à l’homme » et affirme qu’il s’agit d’une tentative d’anéantir tout son patrimoine.
 



