Thierno Alassane Sall : “Economiquement, il n’y a aucun sens de faire le stade de Diamniadio…”

“Je sais que beaucoup vont m’en vouloir. Ce stade qui a coûté 150 milliards ne sera jamais rempli ou ne sera rempli qu’à quelques rares occasions”, a déclaré Thierno Alassane Sall, dans l’émission “Jury du dimanche”, sur Iradio.



D’après le leader de la République des Valeurs, il faudra l’entretenir et pour ce faire, pour nettoyer, éclairer, etc. Et, il n’y a pas de recettes propres au stade qui vont pouvoir supporter son entretien et rembourser la dette.



“Ce stade va augmenter le service de la dette. C’est pareil pour Dakar Arena. Vous avez vu combien de fois ce stade a été utilisé pendant ces 4 dernières années ? Dans ces conditions où on manque de lycées, où on manque d’hôpitaux, où on manque de véhicules pour assurer la sécurité du pays. (…). Je pense que ces dépenses-là devaient être reléguées au second plan dans ce pays où même pour les sportifs qui vont m’en vouloir parce que j’ai évoqué ce sujet quand ils se blessent, il y a très peu d’infrastructures disponibles pour les prendre en charge. Voilà la situation de précarité dans laquelle on vit et qu’il faut régler”, poursuit M. Sall.







SENEGO