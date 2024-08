Thioubalel Nabadji : cinq personnes portées disparues après le chavirement d’une pirogue

Cinq personnes ont été portées disparues après le chavirement d’une pirogue sur un bras du fleuve Sénégal survenu lundi entre sept heures et huit heures à hauteur de Thioubalel Nabadji, un village de la commune de Nabadji Civol, dans la région de Matam, a appris l’APS de source sécuritaire.



Huit passagers de l’embarcation ont réussi à rejoindre la rive après l’accident. Un détachement de la Brigade nationale des sapeurs pompiers, appuyé par des pêcheurs locaux du village de Thioubalel Nabadji, s’activer à retrouver les cinq jeunes portés disparus, a constaté le correspondant de l’APS dans la région.



D’après les témoignages des rescapés, la pirogue qui avait à son bord treize personnes aurait heurté l’une des poutres d’un pont en construction. L’édifice doit notamment relier Nabadji Civol, chef lieu de la commune, à la localité de Thioubalel Nabadji.



Sur place, on a noté une forte présence des habitants de Nabadji Civol. Ceux du village de Thioubalel Nabadji aussi étaient de l’autre côté du bras de fleuve dénommé le ”Diamel”. On entendait des cris de partout.



Le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Ourossogui, le Chef de village de Nabadji et les représentants de la mairie étaient sur les lieux.



Au moins quatre plongeurs ont participé aux recherches.



Les victimes de cet accident sont originaires de la commune de Nabadji Civol.



APS