Tiken Jah Fakoly : « Alpha Condé doit être jugé pour servir d’exemple »

Renversé depuis quatre jours maintenant, le sort de l’ex-président guinéen divise au sein de l’opinion. Ce jeudi 09 septembre, un ancien soutien d’Alpha Condé estime qu’il doit être jugé pour servir d’exemple.



Dans « Mirador », de la radio Fim fm, Tiken Jah a suggéré à ce qu’Alpha Condé soit jugé afin de s’expliquer sur la mort des manifestants sous son régime et surtout servir d’exemple.



« Je pense que Alpha Condé, il faut qu’il soit jugé. Il faut qu’il vienne expliquer comment tous ces manifestants ont été tués parce que la conscience humaine a besoin d’exemples. Si on ne corrige pas les erreurs, on va toujours continuer à faire des erreurs. Alpha Condé doit répondre des actes, de tous ceux qui ont été tués pendant son règne parce qu’il a manifesté quand il était opposant », a souligné Tiken Jah Fakoly avant rappeler une anecdote :



« Quand j’étais en Guinée entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2010 pour un concert de paix, nous avons rencontré les opposants. Notre objectif était d’organiser un concert pour que les guinéens puissent voir les deux leaders Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo sur scène pour qu’ils disent qu’ils sont des frères au-delà de la politique. Cellou Dalein était d’accord à aller sur scène et quand nous avons rencontré Alpha Condé pour la 2ème fois, il a dit qu’il ne pouvait pas venir sur scène parce qu’il y a certains de ses militants qui ont été tués. Il a dit qu’il ne pouvait pas aller sur scène donner la main à Cellou Dalein Diallo alors qu’on vient d’assassiner un de mes militants », a-t-il rappelé.



« Quand ce monsieur arrive au pouvoir et qu’on parle de plus de 100 morts pendant les manifestations, je pense que c’est un problème. Il faut qu’on montre l’exemple sinon, celui qui viendra après Alpha Condé, il fera la même chose », ajoute t-il.

Quant l’arrivée annoncée d’une mission de la CEDEAO en Guinée, Tiken Jah Fakoly conseille à ne pas écouter les chefs d’États de la sous-région qui viennent négocier pour un ami.



Sadjo Bah