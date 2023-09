Tivaouane : Macky plébiscite son favori Amadou BA

Le Président de la République Macky Sall a effectué sa dernière visite officielle en tant que chef de l’Etat à la cité religieuse qu'est Tivaouane à l'occasion de la 122e édition du Gamou.



Présidant la cérémonie à l’auditorium de l’esplanade des mosquées, après la visite chez le Khalife général des Tidianes, Macky Sall a demandé à Tivaouane de voter pour son candidat le 25 février prochain. Une campagne avant l'heure.



"La Doua, la prière elle est importante pour la victoire mais il faut aussi aller voter le jour-J, c'est crucial. C'est ce que faisait Abdou Aziz Sy Al Amine pour donner le bon exemple ", a-t-il déclaré



"Pour vous dire que soutenir celui que j'ai choisi pour me remplacer", pointant du doigt à Amadou Ba, "c'est pas pour me plaire mais c'est conserver la stabilité et la paix du pays" se justifira t-il.