Top 5 des femmes africaines les plus riches

5- Wendy Appelbaum (260 millions de dollars)



Fille de Donald Gordon homme d’affaires et philanthrope sud-africain, Wendy Appelbaum est souvent classée femme la plus riche du pays. La riche femme d’affaire a cofondé depuis 1994 WPHHOLD, la première société dirigée par des femmes à s’inscrire à la bourse de Johannesburg avec un actif de plus d’un milliard de rands.





4-Hajia Bola Shagaya (630 millions de dollars)



Hajia Bola Shagaya est l’une des femmes africaines les plus riches. Femme d’affaires nigériane, elle est passionnée de mode mais, a commencé sa carrière au service d’audit de la Banque centrale du Nigeria avant de s’aventurer dans des activités commerciales en 1983.



Son expérience commerciale a commencé avec l’importation et la distribution de matériaux photographiques et elle a introduit la marque Konica de matériaux photographiques sur le marché Nigérian et en Afrique de l’Ouest.





3- Mama Ngina Kenyatta (1 milliard de dollars)



Populairement connue sous le nom de « Mama Ngina », elle est l’ancienne Première Dame du Kenya. Veuve du premier président Jomo Kenyatta, elle est aussi la mère du Président Uhuru Kenyatta



Devenue l’une des personnes les plus riches du Kenya, elle possède des plantations, des ranchs et des hôtels. Elle mène actuellement une vie tranquille au Kenya en tant que veuve riche.





2- Folorunsho Alakija (1, 6 milliards de dollars)



Faisant partie des femmes africaines les plus riches, Folorunsho Alakija est née à Ikorodu à l’est de Lagos. Ayant fait fortune dans le secteur du pétrole, son patrimoine est estimé à 1,6 milliards de dollars américains, selon le magazine Forbes.





1- Isabelle Dos Santos



Elle est la fille de l’ancien président de la République d’Angola, José Eduardo dos Santos. Selon le magazine Forbes, sa fortune en janvier 2020 s’élève à 2,1 milliards de dollars, ce qui fait d’elle la première femme africaine milliardaire en dollars, ainsi que la femme la plus riche d’Afrique.



Source : case verte