Touba: 1238 maisons et 16 axes routiers inondés (sapeurs pompiers)

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a indiqué mardi que 1238 maisons et 16 axes routiers sont inondés dans la commune de Touba, à la suite des fortes pluies enregistrées dans cette cité religieuse, dans la nuit de lundi à mardi.



‘’Les reconnaissances effectuées par les équipes de pompage ont permis de recenser 1238 maisons et 16 axes routiers inondés’’, indique-t-elle dans son point de la situation des activités de prévention et de gestion des inondations.





“Pour la ville de Touba, à la suite des 140,1 millimètres de pluies exceptionnelles enregistrées, la situation des inondations est déplorable avec des dégâts matériels et humains, notamment dans les sites et zones de pompage endémiques de la localité”, signale la BNSP.



Elle indique que les secours de la 23e compagnie d’incendie et de secours ont procédé au sauvetage d’une victime et à l’extraction d’un corps sans vie sous les décombres de l’effondrement d’un bâtiment R+1 à usage d’habitation.



Le document de la BNSP évoque aussi le débordement du bassin de rétention de Keur Niang, principal réceptacle des eaux de pompage et du réseau d’assainissement complétement saturé.



Il informe que les sites de pompage endémiques (Ndamatou, Nguelemou, Nguiranène, Gouye Mbind, Darou khoudous, Taukor pétrodis, Guédé 1,2 et 3) gérés par la 23e compagnie d’incendie et de secours sont en attente.





La BNSP explique que le renfort de moyens considérables de pompage mis à la disposition de la 23e compagnie des sapeurs-pompiers de Touba avant le Magal ne peuvent pas être mis en œuvre actuellement. Cette situation est liée au fait que le bassin de Keur Niang et le réseau d’évacuation sont saturés.



Toutefois renseigne, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la baisse progressive du niveau d’eau notée dans la nuit du 17 au 18 septembre 2024 laisse présager une possibilité de démarrage ce mercredi des opérations de pompage intensif.



