Touba : Un menuisier arrêté avec 12 kg de chanvre indien

Les forces de l’ordre continuent leur lutte contre le trafic de drogue à Touba. Ce mardi 1ᵉʳ avril 2025, les éléments de la brigade de recherches du Commissariat d’Arrondissement de Ndamatou ont procédé à l’arrestation de A. S. D, un jeune menuisier métallique de 24 ans, résidant au quartier Gouye Toucouleur.



Le suspect a été interpellé en possession de 12 kg de chanvre indien, ainsi que 14 cornets supplémentaires prêts à être écoulés. La drogue était soigneusement cachée dans son enclos à bétail et sa chambre, une méthode visant à tromper la vigilance des forces de l’ordre.



Cette arrestation est le fruit d’un renseignement minutieusement exploité par la police. Une fois les informations confirmées, les agents ont mené une descente ciblée qui a permis de mettre la main sur cette importante quantité de drogue.



Si le principal suspect a été mis aux arrêts, l’enquête se poursuit activement afin de déterminer l’ampleur du réseau et identifier d’éventuels complices. La provenance de la marchandise et ses destinataires sont au cœur des investigations.