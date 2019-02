Touba, ce bastion imprenable pour Macky Sall

Une chose est certaine, Macky Sall ne pourra pas dire que de Touba est son titre foncier. Et pour cause, depuis qu’il est aux affaires, le Président sortant ne s’est jamais imposé à Touba lors d’une élection.



Cela, même en 2012, quand il faisait tomber son ancien mentor, le pape du Sopi. Le candidat du Fal d’alors était resté maître à Touba, remportant pas moins de 64 591 voix sur les 116 180 suffrages valablement exprimés. Rebelote lors du dernier référendum quand la ville sainte avait voté pour le Non, à l’image de la région de Diourbel qui s’était prononcée à 59% contre le référendum.



Rebelote lors des dernières élections législatives de 2017, quand la coalition Watu Senegaal emmenée par Me Abdoulaye Wade, triomphait devant la coalition Benno Bokk Yakaar avec 50 071 voix contre 37 073 pour la mouvance présidentielle.



Une tendance qui s’est confirmée ce dimanche lors de l’élection présidentielle, qui a vu le département de Mbacké dont dépend Touba, tomber dans les mains du candidat de la coalition ‘’Idy 2019’’. Macky Sall est, en effet, arrivé deuxième dans le département de Mbacké avec 40,60% des voix, derrière Idrissa Seck qui a obtenu 47,90% des voix dans le département.



Un fait parlant dont le président sortant devra faire la lecture qui sied, s’il est réélu, pour voir comment renverser la tendance. Puisque qu’en dehors du caractère religieux que revêt la ville Cheikh Ahmadou Bamba, Touba reste un enjeu politique certain. La ville sainte reste, en effet, la plus grande ville du pays derrière Dakar, avec une population estimée entre 1 000 000 et 1 500 000 personnes en 2018.



Bachir Seck