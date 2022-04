Trafic de passeports diplomatiques: les 2 députés de BBY risquent 2 ans dont 3 mois ferme de prison

Le procureur a requis contre les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho, président du conseil départemental de Saraya, 2 ans dont 3 mois de prison ferme. Quant à El Hadj Kondé, il risque de passer 2 longues années derrière les barreaux. Ils sont poursuivis pour tentative de trafic de migrants, faux et usage de faux et association de malfaiteurs.