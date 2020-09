Traîné à l’OFNAC par des Conseillers municipaux: Babacar Seck, le maire des HLM, accusé d’avoir détourné 500 millions de francs par bradage foncier FCfa

C’est un collectif de conseillers municipaux qui accuse le maire des Hlm, de gabégie dans sa gestion. Tout serait parti de l’octroi par la municipalité d’un terrain (Lot N° 9814/GR EX 2196/dG) en date du 26 juin 2019, pour la construction d’un centre commercial au profit d’un homme d’affaires. D’après le collectif des conseillers municipaux opposés au maire, c’est en catimini que le maire Babacar Sadikh Seck aurait agi dans cette opération, sans une délibération préalable du Conseil municipal.



« Lorsque nous avons reçu l’information relative à cette attribution de parcelle qui s’est faite sans l’avis du Conseil, nous avons été surpris. Et le comble de cette forfaiture, a été le fait de constater que le terrain en question se trouve dans l’enceinte du garage du CETUD. Or, tout le monde sait que cette société n’est pas autorisée à revendre une partie de son espace », a soutenu le collectif des conseillers municipaux de la mairie des HLM.



Selon lui, le véritable acquéreur du terrain aurait procédé par prête-nom pour brouiller les pistes, car étant déjà soupçonné d’accointances avec le maire.



Autres griefs des conseillers à l’encontre du maire

« Nous tous avions émis un avis favorable pour que la municipalité débloque 220 millions afin de venir au secours des populations de la commune face à l’impact de la pandémie. Mais, en ce qui concerne la répartition de cette aide et la destination de l’argent, il n’y a rien de transparent. Il y a des populations qui ont bénéficié des kits alimentaires, mais qui n’arrivent toujours pas à recevoir leurs dons », accuse le collectif des conseillers municipaux de la mairie des HLM.



Pour recueillir sa version face à de telles accusations relatives à sa gestion, nous avons joint le maire Babacar Sedikh Seck. Il nie avoir connaissance de l’existence d’une telle attribution de terrain et parle de querelles politiques.



« Ils ont entendu parler certainement du non report des élections locales et veulent déjà se positionner pour la course à la mairie de HLM », a botté en touche l’édile, par ailleurs responsable à l’AFP, refusant d’aller plus loin suite à nos interpellations.





Le Témoin