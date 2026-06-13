Trésor public : le syndicat SUTT annonce une grève dès lundi

Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) a annoncé le dépôt d'un préavis de grève dès lundi 15 juin 2026, après le report de dernière minute de son audience avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, initialement prévue ce vendredi à 11h00, selon un communiqué publié à Dakar.





Le syndicat dénonce un « manque de considération » et souligne qu'il s'agit du deuxième report de ce type, après celui déjà enregistré pour l'audience du 26 mai dernier. « Considérant ce contretemps comme un manque flagrant de respect à l'endroit des agents », le SUTT tient officiellement le ministère pour responsable de toute dégradation ultérieure du climat social et de l'environnement de gestion des finances publiques.





La riposte s'appuie sur une stratégie validée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2026. Dans la note signée par le Secrétaire général, El Hadji Dioumorou Dia, le syndicat appelle l'ensemble des travailleurs à se tenir prêts à engager le combat contre ce qu'il qualifie de « démantèlement du Trésor ».





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