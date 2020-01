Trump annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran

Le président Trump a annoncé que son administration frapperait l'Iran avec de nouvelles sanctions à la suite de son attaque contre deux bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines, ainsi qu'en réponse à son agression plus large dans la région. " Les États-Unis imposeront immédiatement des sanctions économiques punitives supplémentaires au régime iranien ", a-t-il déclaré.



Il a noté que son administration continue d'examiner d'autres options pour répondre aux frappes de missiles iraniens.



"Ces sanctions puissantes resteront en vigueur jusqu'à ce que l'Iran modifie son comportement", a déclaré Trump. "Ces derniers mois seulement, l'Iran a saisi des navires dans les eaux internationales, tiré une attaque non provoquée sur l'Arabie saoudite et abattu deux drones américains", a-t-il dit.



"Nous n'avons pas besoin de pétrole du Moyen-Orient"



Trump a déclaré que depuis son entrée en fonction, "l'Amérique a atteint son indépendance énergétique".

" Nous sommes désormais le premier producteur de pétrole et de gaz naturel dans le monde. Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin de pétrole du Moyen-Orient", renseigne le président américain.