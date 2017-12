UGB DE SAINT-LOUIS : la misère estudiantine s’accentue

Les étudiants ont encore décrété, hier nuit, une grève illimitée, en plus d’une journée sans tickets (JST) jusqu’au paiement de leurs bourses. En effet, la promesse de l’autorité de payer les bourses au plus tard le 21 décembre, n’a pas été tenue.



Il faut rappeler que cette décision intervient après front sanctionné par une violente répression policière et de nombreux blessés.



Ainsi, la communauté estudiantine quitte le temple du Savoir jusqu’à nouvel ordre.



NDARINFO.COM