Un deuxième Palestinien abattu par les forces israéliennes en Cisjordanie (ministère)

Les forces israéliennes ont tué, ce mardi 15 mars au matin, deux Palestiniens en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Alaa Shaham, âgé d'une vingtaine d'années, a été mortellement touché d'une balle à la tête et six autres jeunes Palestiniens ont été blessés par balles à Qalandia, entre Jérusalem et Ramallah. De son côté, Nader Haitham Rayan, 16 ans, a été mortellement blessé par plusieurs balles à la tête, à la poitrine et à la main dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, a aussi dit le ministère palestinien sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'incident, rapporte l'AFP.