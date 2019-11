Un laboratoire motorisé pour booster la productivité agricole

Le petit camion Mitsubishi opère dans la zone écologique des Niayes, une bande de terres maraîchères qui s’étend sur plus de 200 km entre Dakar et Saint-Louis. Il met à la portée du monde rural des scientifiques et des outils technologiques, notamment une étude au microscope et un scanner infrarouge permettant d’évaluer avec précision et en temps réel la fertilité d’une parcelle.



L’objectif de cette démarche est de permettre aux producteurs d’apporter, si besoin est, des engrais adéquats pour combler d’éventuelles carences. Elle leur fournit un rapport circonstancié indiquant, outre la texture d’un sol, sa teneur exacte en éléments nutritifs (matière organique, magnésium, fer, manganèse…).



Oignons et pommes de terre



La mise en circulation du laboratoire mobile d’analyse des sols s’inscrit dans le cadre de la troisième campagne du programme « OCP School Lab », qui prend les traits d’une caravane de sensibilisation. Celle-ci s’adresse à 5000 agriculteurs engagés dans la production d’oignons et de pommes de terre dans la zone agroécologique des Niayes. C’est ce que laisse entendre Hani Salem Sonbol, directeur général de la Société internationale islamique de financement, présent au lancement de la caravane au siège de l’Union des groupements maraichers de Méouane à Mboro, une localité sise à 90 kilomètres de Dakar.



Son implémentation dans la zone maraîchère des Niayes va permettre de capitaliser davantage un fort potentiel agricole. C’est ce qui ressort de l’intervention du sous-préfet du département de Méouane Richard Birame Faye, représentant du ministère de l’Agriculture.



Il indique que l’itinérance offerte par le laboratoire d’analyse des sols motorisé est une aubaine, en ce sens qu’elle permettra de sillonner en trois mois 55 communautés rurales. Il rappelle, du reste, que la présente campagne vient s’ajouter aux deux précédentes menées depuis l’année dernière qui ont permis d’accompagner 8000 fermiers sur la culture du riz, de de l’arachide, du mil et du maïs dans la Vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin arachidier.



Africargus