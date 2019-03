La jeune Lala avait quitté la ville de Brescia en Italie où vivent ses parents pour des études en Grande Bretagne. Études qu’elle avait alliées avec travail. Hélas l’aventure s’est arrêtée hier (dimanche) quand ses bourreaux ont surgi et lui ont ôté la vie pour des raisons non encore élucidées.



Informé de la disparition tragique de sa fille, Aliou Kamara, a pris l’avion tôt ce lundi, pour d’amples informations sur le mobile du crime.



, Une Sénégalaise de 26 ans tuée en Angleterre : 2 compatriotes arrêtés, www.igfm.sn

Lala en rouge, avec une de ses amies



À Manchester ou encore à Lonato Del Garda sa petite-ville dans la province de Brescia, c’est la tristesse et la désolation. D’ailleurs une cérémonie religieuse est prévue samedi 16 mars à Lonato Del Garda en terre italienne où résident ses parents Aliou Kamara dit « Alliance » et Tening Diouf.



La défunte est apparentée au député de la diaspora, Nango Seck.



IGFM