Une chaine de fraude démantelée au Port. Deux personnes arrêtées

Deux personnes ont été arrêtés, l’une par la Douane sénégalaise, et la seconde par la Division des investigations criminelles (DIC). L’Observateur, qui donne l’information, révèle une vaste fraude « de chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration » débusquée au Port autonome de Dakar (PAD.



Il ressort des premiers éléments de l’enquête, rapporte le journal du Groupe futurs médias, que « les faits s’étalent entre 2019 et 2023 ». Avec l’appui du système « Gaindé », les soldats de l’économie chiffrent le carnage financier à 8 milliards de francs Cfa, d’après la même source.



Parallèlement à la Douane sénégalaise, la DIC ouvre aussi une enquête. Laquelle a abouti à l’arrestation « d’un des bénéficiaires des faux chèques ». Le mis en cause rejoint un transitaire coincé par la Douane. Les deux sont poursuivis pour importation de marchandises prohibées, importation sans déclaration, blanchiment de capitaux, détournements de deniers publics, faux et usage de faux en écritures de banque, liste L’Observateur. L’affaire est en instruction.