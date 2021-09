Une mafia interne pillait les comptes des clients

Un scandale éclabousse la Banque islamique du Sénégal (BIS). Le scénario était réglé au MILLIMÈTRE et le mode opératoire parfaitement rodé.



Bounama Senghor, responsable des opérations de l'agence Bis VDN, et Babacar Seck, chargé des opérations de la Bis de Saint-Louis, pillaient les comptes des clients à l'aide de faux relevés bancaires. Le montant provisoire volé est estimé à plus de 30 millions Fcfa, rapporte le quotidien Libération dans sa livraison de ce jeudi. Babacar a été arrêté en même temps que la cliente Ndèye Ngoné Dimé et le vigile de la banque, Younouss Dahaba.



Ces deux derniers cités recevaient les sommes volées dans les comptes. Bounama Senghor, responsable des opérations de l'agence Bis VDN, qui a pris la fuite, est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Les agents mis en cause siphonnaient plusieurs comptes en faisant des virements frauduleux vers celui de Ndèye Ndimé avec le consentement de cette dernière, cliente de la banque.



Des virements sont effectués dans le compte du vigile Dahaba qui faisait ensuite des retraits pour remettre du cash à Bounama Senghor, moyennant des commissions.



Seneweb