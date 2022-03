Une réfugiée ukrainienne fuit sa famille d'accueil: “Méfiez-vous, car ils ne sont pas tous honnêtes”

Ces réfugiés ne sont pas des étudiants Erasmus qui ont été contrôlés avant d'arriver

Sonnette d’alarme

Lundi matin, l’habitante de Merchtem a raconté son histoire dans l’émission De Ochtend sur Radio 1. Elle préfère rester anonyme après de nombreuses réactions négatives. Elle trouve l’initiative #placedispo du gouvernement irréfléchie. “Ce n’est pas une crise à laquelle les citoyens doivent faire face”, conclut-elle après sa propre expérience. “Notre pays fait fausse route en donnant à tous les réfugiés le même statut sans aucun contrôle. Je ne pense pas que donner un salaire de subsistance juste comme ça soit intelligent. Toutes les personnes qui ont fui les bombes ne sont pas réellement pauvres ou nécessiteuses. J’ai été parmi les premiers à accueillir des réfugiés ukrainiens dans notre pays. Nous avons reçu une femme et son fils. Nous pensions que cela se passait bien, mais lorsque je suis rentrée jeudi matin après avoir emmené mes enfants à l’école, j’ai été surprise de voir que la réfugiée quittait notre maison. Je pense qu’elle n’avait pas compté sur le fait que je serais déjà de retour. Un véritable choc, car il n’y a pas eu de dispute et nous avons ouvert notre maison et notre famille à elle et à son fils pendant quelques semaines. Partir sans raison et sans rien dire après avoir montré notre bon cœur est difficile à comprendre.”La femme a bien essayé d’avoir une conversation avec l’Ukrainienne à l’aide d’une application de traduction. “Je lui ai demandé ce qui n’allait pas ou ce que j’avais fait de mal”, poursuit-elle. “Elle a commencé à dire toutes sortes de choses en russe. Lorsque je lui ai fait comprendre que je ne la comprenais pas lorsqu’elle parlait russe, elle est partie en direction de Bruxelles. Je ne l’ai pas arrêtée et je ne sais pas où elle est allée. Mais elle téléphonait beaucoup et je pense qu’elle a dû s’arranger avec d’autres Ukrainiens.”“Au fur et à mesure que le temps passait depuis son arrivée, il devenait plus facile d’entamer une conversation ou de poser des questions”, raconte l’habitante de Merchtem. “Et puis j’ai commencé à remarquer que certaines choses n’allaient pas dans les histoires qu’elle racontait. Mercredi soir, je lui ai posé des questions plus approfondies et c’est peut-être pour cela qu’elle est partie le jeudi matin. Apparemment, elle avait encore deux fils âgés de 13 et 21 ans en Ukraine, alors que toute mère sait qu’on n’abandonne pas ses enfants comme ça. Mais lorsque je lui ai demandé si elle comptait rentrer en Ukraine, elle m’a répondu qu’il n’y avait aucune raison de le faire car tout avait été détruit par les bombes. ‘Et qu’en est-il de vos enfants?’, ai-je demandé. Par ailleurs, son mari est censé être mort, mais quand elle m’a montré une photo, il était écrit “condoléances” en anglais. Les caractères qu’ils n’utilisent pas là-bas, sans parler de la langue. Donc, à mon avis, elle n’était pas une vraie réfugiée de guerre.”C’est pourquoi elle tire la sonnette d’alarme. “Ces réfugiés ne sont pas des étudiants Erasmus qui ont été correctement contrôlés avant d’arriver”, conclut-elle. “Cela devrait changer. Les familles d’accueil devraient être en mesure de recevoir une preuve de bon comportement et de moralité, mais il n’y a aucun contrôle. Vous ne savez pas ce que ces personnes ont traversé, si elles sont honnêtes, si elles sont en bonne santé, etc. Cela a également eu un impact considérable sur notre famille, comme en témoignent les conversations que nous avons eues avec les enfants ces derniers jours. Ce n’est donc pas quelque chose à prendre à la légère. En tout cas, nous ne le referons pas. En attendant, j’entends les mêmes signaux de la part de beaucoup d’autres personnes. Les familles qui ont déjà mis les réfugiés à la porte ou qui ont aussi l’impression que leurs invités ne sont pas sincères, mais n’osent rien leur dire. Il est urgent de traiter l’accueil différemment.”7sur7.be