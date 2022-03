Urgent : Gambie : Nouveaux affrontements Plusieurs coups de feu entendus à Bwian

Selon une source de Atlanticactu basée à Bajaara non loin de Bwian, ” les détonations que nous entendons d’ici n’annoncent rien de bon pour les populations qui risquent encore de payer un lourd tribut “. Et la source de renseigner, ” les coups de feu sont des échanges et ne sont pas loin de la zone où il y a eu des accrochages qui ont fait des morts “.



” Il semblerait qu’on veuille à nouveau installer la guerre dans le Foni. Nous ne pouvons l’accepter et la CEDEAO doit redéfinir sa mission en Gambie. On nous avait promis une paix et une sécurité lors du déploiement de l’Ecomig mais, c’est le contraire que nous voyons”, a dénoncé Lamin Tamba un avocat membre de l’APRC.





Selon Seedy Sanyang joint par téléphone, ” Le gouvernement du président Adama Barrow va mettre le feu à la Gambie. Les Gambiens doivent se lever et empêcher les soldats sénégalais d’utiliser notre pays comme rampe de lancement pour combattre le MFDC qui va s’en prendre à nous”



Joint au téléphone, le porte–parole de l’Ecomig Alfred Marteye, dit ne pas être informé d’une quelconque attaque et promet de nous revenir plus tard.



