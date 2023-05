Urgent - Ziguinchor : Mimi rejoint Aïda Mbodji et Malick Gackou

Les soutiens au leader de Pastef Les Patriote se renforcent. Aminata Touré dite Mimi vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Ziguinchor. Sur une photo publiée sur sa page Facebook, l'on peut voir Aminata Touré descendre des escalier de l'avion. "Je me suis rendue ce matin à Ziguinchor pour exprimer ma solidarité à Ousmane Sonko", a-t-elle écrit.



Il faut rappeler qu'avant elle, Aïda Mbodji, Malick Gackou Et Cheikh Tidiane Dièye ont aussi fait le déplacement dans cette partie sud du Sénégal où se trouve Ousmane Sonko depuis maintenant 15 jours.



Il faut aussi souligner que leur leader de Pastef qui a déclaré une désobéissance civile, ne compte pas se présenter au procès qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr et qui est fixé pour ce mardi 16 mai.



Pressafrik