VALLAGRI : Journée porte ouverte et foire d’exposition, samedi

L'Association des Agro-industriels de la Vallée du Fleuve Sénégal (VALLAGRI) organise, samedi, une journée porte ouverte à laquelle pendront part des élus, des représentants de l’administration territoriale et des acteurs locaux et nationaux du secteur agricole.Une exposition de produits mettra en évidence le potentiel des différents agroindustriels implantés dans la vallée et regroupés au sein de ce cadre de partage et d’échanges d’expertise.Des visites de terrain de la Compagnie sucrière Sénégalaise (CSS), de la Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL), la Société de Culture Légumière (SCL) et des Grands Domaines du Sénégal (GDS) ainsi que échanges avec les promoteurs des projets rythmeront cette journée.