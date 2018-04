VALLAGRI: un "partenariat intelligent" entre exploitations familiales et agro-industrie ( vidéo )

Boubacar Dramé, conseiller technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, a salué les "performances" des acteurs agroindustriels regroupés au sein de l’association "VALLAGRI", dont les résultats témoignent selon lui de la possibilité d’un "partenariat intelligent" entre exploitations familiales et agrobusiness.





L’association des agriculteurs de la Vallée du fleuve Sénégal "VALLAGRI", spécialisée dans les produits horticoles, peut se prévaloir d’avoir créé 30.000 emplois permanents et 45.000 emplois journaliers et saisonniers, sans compter sa production diversifiée en fruits et légumes, pour un chiffre d’affaires estimé à 172 milliards de francs CFA, a indiqué M. Dramé.



Il s’exprimait dimanche lors des journées portes ouvertes de l’association ’’VALLAGRI’’, édition 2018, en présence des acteurs de l’agro-industrie.

Selon lui, à travers l’exemple VALLAGRI, l’on peut retenir qu’il est ’’possible de mettre en œuvre un partenariat intelligent entre exploitations familiales et agrobusiness" pour l’atteinte des objectifs fixés par le Programme de renforcement et d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS).



Le Sénégal est désormais en passe de relever "les défis de la production et de la productivité", pour enfin s’attaquer à la problématique de la transformation agroalimentaire pour donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles du pays, a-t-il soutenu

Le directeur général de l’association "VALLAGRI", Louis Lamotte, s’est de son côté réjoui de la tenue de ces "journées portes ouvertes" qui visent montrer "tout le potentiel que les acteurs de l’agro-industrie apportent en matière de production et de transformation des produits agricoles".

Mickael Laurent, président de "VALLAGRI", s’est pour sa part félicité de "l’entente parfaite" qui existe entre l’association et les communautés vivant à proximité des exploitations agricoles, lesquelles "bénéficient largement des retombées des ressources générées par les entreprises agricoles, à travers la Responsabilité sociétale d’entreprises (RSE)" opérant dans les secteurs de la santé, de l’éducation, entre autres.

"VALLAGRI" est une association spécialisée dans les produits horticoles (tomate, oignon, patate, pommes de terre, fruits et légumes), ainsi que les cultures vivrières, tels que le riz et le maïs.



APS