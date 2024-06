Vague d'arrestations à Médina Gounass après les heurts de la Tabaski

Lenquête ouverte suite aux affrontements qui ont éclaté le jour de la célébration de l'Aid-El-Kabir entre la communauté Toucouleur et celle des Peulhs, dans la cité religieuse Medina Gounass, une commune située dans le sud-est du Sénégal, livre ses premiers résultats. Cent quatre vingt ( 180) individus dont 40 jeunes ont été arrêtés. Les mis en cause ont été finalement déférés sous haute escorte de la gendarmerie lundi.



Selon le journal Enquête, ils sont poursuivis pour "trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, violence et voie de fait, détention d’arme sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires réciproques, entre autres délits".



Pour rappel, des affrontements ont eu lieu le 17 juin dernier, à la fin de la prière de Tabaski, alors que le Khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, regagnait son domicile en compagnie de ses disciples. La procession aurait été attaquée par des membres d’une autre communauté religieuse, provocant des heurts. Des maisons ont été attaquées, des lieux de commerce vandalisés, des véhicules caillassés, selon des témoins.



Au cours des affrontements, un homme a perdu la vie. Il a été atteint par "balle réelle". Selon une source administrative, le défunt revenait d’un champ.