Vers le lancement par l’ISRA d‘une variété de blé adaptée au Sénégal

’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) va mettre en culture, sous peu, une variété de blé cultivable au Sénégal, a annoncé jeudi à Thiès, Bassirou Sine, directeur intérimaire du Centre d’étude régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS).



M. Sine s’exprimait lors d’une journée de promotion des produits du terroir et de son savoir-faire en matière de transformation, dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes en agriculture, appuyé par l’Union africaine, et dénommé Empowering Women in agriculture (EWA). Il a relevé que dans le contexte actuel de hausse des cours mondiaux du blé, cette variété de blé tropicalisée allait être une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux.



« Le ministère de l’Agriculture a reçu l’instruction de cultiver du blé au Sénégal pour réduire la dépendance par rapport aux importations » de cette céréale, a ajouté dans le même sillage, Amadou Oury Diallo, conseiller technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



Le technicien a noté que l’ISRA avait mis au point en 15 ans huit variétés de blé, mais qui n’ont jusque-là pas suscité l’intérêt des opérateurs sénégalais. Le contexte actuel est une opportunité pour les valoriser, a-t-il ajouté.



Le blé, utilisé dans la fabrication du pain, un produit de grande consommation au Sénégal, est une céréale qui pousse d’habitude dans les pays tempérés.