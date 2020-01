Vidéo - Moustapha Cissé Lo ne rate pas Saleh : « on doit l’éduquer…»

Moustapha Cissé et son ami Moustapha Diakhaté étaient l’ordre du jour de la rencontre entre Macky Sall et son SEN, le lundi dernier. Mahmouth Saleh devant leur boss, avait sollicité la suspension des 2 Moustapha.



Une requête que le Président Sall a rapidement dégagée et préfère convoquer la commission disciplinaire.



Mais pendant ce temps, El Pistolero cherchait des balles réelles pour armer son flingue. Cissé dans une sortie publiée par nos confrères, n’a pas raté Saleh et Cie qu’il traite de « microbe au sein l’APR ».



Selon Cissé Lo, l’Objectif de Saleh et Cie c’est de le mettre en mal avec le Président Sall qu’il a toujours soutenu depuis les premières heures.