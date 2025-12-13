UGB : la CUBE 2025, au croisement du sport, des études et de l’inclusion

La quatrième édition de la Compétition universitaire Basket Études (CUBE) s’achève dimanche à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, après six jours de compétitions sportives et d’activités culturelles et éducatives.





L’événement, lancé le 9 décembre, réunit près de vingt équipes issues d’établissements d’enseignement supérieur du Sénégal et de l’étranger. Il est organisé par l’association Basket Plus, fondée par d’anciens étudiants de l’UGB.





« Ce projet est né d’un esprit de retour aux sources. Nous voulions raconter notre histoire aux jeunes et leur montrer que le sport de haut niveau et les études peuvent aller de pair », a déclaré Pape Ismaila Diallo, président de l’association.





En plus des matchs de basket-ball (cinq contre cinq et 3x3), la compétition comprend un concours de tirs à trois points, un concours de dunk, des ateliers, un concours de plaidoirie et un concert. Les finales hommes et dames se tiendront ce samedi.





Un terrain de basket rénové au sein du campus, appelé "Tour de l’œuf", a été inauguré en marge de l’événement. Les travaux ont été financés par le partenaire privé Kébimo.





« L'association Basket Plus nous a permis de remplir pleinement notre mission d'animation culturelle et sportive », a estimé Babacar Diop, directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis.



Il a également salué le rôle de la CUBE dans la détection de jeunes talents. « L’édition précédente a contribué à porter l’équipe de l’UGB en finale de la Coupe du Sénégal », a-t-il dit.





L’initiative intègre également des actions tournées vers l’inclusion, notamment à travers des activités organisées avec des jeunes des Spéciales Olympiques.



« Ce sont des moments précieux pour les enfants. On ressent leurs émotions, et cela suffit à mesurer la portée de ce type d’événement », a commenté Mballo Kébé, PDG de Kébimo.



