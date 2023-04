Violence entre pêcheurs de Cayar, Mboro et Guet-Ndar : les familles des blessés demandent l'évacuation des cas graves

Les violents affrontements qui ont lieu entre pêcheurs de Cayar, de Mboro et de Guet-Ndar (Saint-Louis) ont fait plusieurs blessés de part et d'autre. Certains des victimes ont été poignardés, d’autres aspergés d’essence avant d’être brûlés.



Ils ont été internés entre l’hôpital Amadou Sakhir Diéguène et celui de Saint-Jean-De-Dieu, tous deux situés dans la région de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Parmi les victimes, il y en a des brûlés de troisième degré. Leurs familles demandent de l’aide à l’Etat pour leur évacuation à l’étranger.



« Leur cas est très critique. Ils sont quatre à internés ici, à l’hôpital Saint-Jean-De-Dieu et un à l’hôpital Amadou Sakhir Diéguène. Ils doivent être évacués », ont déclaré les parents des victimes sur la Rfm. Ces derniers demandent l’aide de l’Etat.



Plus de 15 jeunes pêcheurs de Cayar ont été brûlés en haute mer par ceux de Mboro. Il est reproché à ces derniers de pratiquer la pêche avec le filet mono-filament dont son utilisation est interdite au Sénégal depuis 1998 par la loi.



Pressafrik