Violences sur un enfant à Saint-Louis : le président Diomaye Faye ordonne des sanctions exemplaires

Une scène insoutenable qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours : on y voit un jeune garçon, Baye Mass Diakhaté, violemment frappé par son oncle à Saint-Louis. Ce contenu, aussi choquant que révoltant, a provoqué une vague d’émotion et d’indignation dans tout le pays.



Touché personnellement par ces images, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas tardé à réagir. Selon les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, le chef de l’État a visionné la vidéo et a immédiatement demandé que des mesures exemplaires soient prises. Il a ainsi donné instruction au ministre de la Justice, via le Premier ministre, pour que « l’affaire soit traitée de la manière la plus ferme et la plus radicale possible ».



Cette déclaration a été faite ce samedi 12 avril par le Premier ministre lui-même, lors d’une randonnée pédestre axée sur la promotion des droits de l’enfant. Interpellé par les participants sur la montée des violences envers les mineurs, Ousmane Sonko a tenu à rassurer l’opinion publique : « Le président de la République m’a chargé de m’assurer personnellement que justice soit rendue dans cette affaire ».



Dans la foulée, le procureur de Saint-Louis s’est autosaisi du dossier. Une enquête a été ouverte par la Brigade de recherches, mobilisée pour identifier rapidement l’auteur de ces actes de maltraitance et l’arrêter.