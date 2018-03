Voici le n°73 de la Gazette de Saint-Louis

Epine dorsale de notre Région, le fl euve Sénégal est jalonné de Saint-Louis à Bakel par d’inestimables éléments de patrimoine. L’identité de ce vaste territoire est marquée par des traditions fortes comme le fifi fifi ré qui vous est conté dans la rubrique “Culture”. Dans « Histoire et Patrimoine », nous nous remémorons l’épopée des assiko band dont la genèse remonte à la 2e moitié du 18e siècle. Il y eut décidément, dans la cité magique, des journées de dur labeur et des instants d’animation et de joie intenses.>>>Produit à usages multiples, la précieuse gomme arabique s’invite dans les colonnes de ce 73e numéro de votre journal. Quelques-uns de ses nombreux secrets vous sont livrés dans “Ecotourisme”. Saint-Louis, c’est une ville qui a une âme. Une sensation particulière vous habite chaque fois que vous prenez le temps de visiter ses maisons, de flâner dans ses rues et ruelles, sur ses quais, autour de ses places publiques, …Pour cette raison et pour tant d’autres, plusieurs cinéastes choisissent son grand décor et son ambiance pour leurs fi lms. Bienvenue à Omar SY, le célèbre acteur, qui sera à Saint-Louis prochainement pour le tournage d’un long-métrage. Sourire et talent garantis ...>>>