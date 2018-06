Voici le n°74 de la Gazette de Saint-Louis

Le “khawaré”, c’est le thème phare de votre journal sous la rubrique « Histoire et Patrimoine ». Auparavant, le “khawaré” était une veillée festive bien arrosée, où délices et plaisirs étaient vécus dans toute leur plénitude. Au fi l des siècles et des croyances, la pratique a certes évolué mais elle résiste sous des formes édulcorées.