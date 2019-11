Vol en réunion : Deux gendarmes de la Section de Recherches arrêtés

Fallou Sarr et Mamadou Ndiaye, deux gendarmes en fonction à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, et deux autres anciens pandores, Ndiogou Saër Bâ et Mamadou Bâ, ont été arrêtés après un vol commis dans l’appartement de deux Nigérians. Ils sont poursuivis pour vol en réunion, association de malfaiteurs…



Le jour des faits, le 31 août dernier, les gendarmes, qui soupçonnaient l’un des Nigérians (Monday Nichodewus Nwokpoku) de trafic de faux billets, ont effectué, sans aucun mandat, une perquisition dans son appartement.



Ils ont défoncé la porte et emporté 500 000 Fcfa, deux téléphones portables et des habits. L’affaire a été appelée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon L’As et L'Observateur qui donnent la nouvelle, les mis en cause risquent deux ans de prison dont six mois ferme.



Seneweb