Vols militaires : L’Armée rétablit les liaisons entre Saint-Louis, Kédougou et Sédhiou

L’état-major général des armées a récemment annoncé la reprise des lignes aériennes militaires vers plusieurs zones clés du Sénégal. Ces dessertes, suspendues pendant un temps, sont désormais à nouveau opérationnelles, couvrant les zones militaires N°2, 4, 5 et 6. Cette reprise concerne principalement les trajets reliant Saint-Louis, Ourossogui, Tamba-Kédougou, et Capskiring-Sédhiou.



Alors que les aéroports de Ziguinchor et Kolda restent encore fermés au trafic commercial, cette initiative vise à maintenir une mobilité stratégique essentielle, tant pour les opérations militaires que pour le soutien logistique et humanitaire dans ces régions.



D’après le journal Libération, ces lignes aériennes militaires sont accessibles au public civil, mais uniquement dans la limite des places disponibles. Cette mesure souligne la nécessité d’une gestion rigoureuse des vols afin d’optimiser les capacités et d’assurer un service efficace malgré les ressources limitées.



Les candidats souhaitant bénéficier de ces lignes doivent s’inscrire auprès des bureaux désignés pour l’enregistrement, précise également la même source. Cette organisation stricte garantit un suivi et un contrôle adaptés aux impératifs de sécurité et de logistique de l’armée.



La réouverture partielle des lignes aériennes militaires intervient dans un contexte marqué par la fermeture prolongée des aéroports de Ziguinchor et Kolda. Ces infrastructures, vitales pour le désenclavement de la région sud, sont toujours inaccessibles au trafic commercial, accentuant l'importance de ces vols militaires pour maintenir les échanges et les déplacements essentiels.



Cette initiative s’inscrit également dans une dynamique de sécurisation et de maintien de l’ordre dans les zones concernées. En assurant la connexion entre ces régions stratégiques, l’armée renforce sa capacité d’intervention rapide et de soutien logistique, garantissant ainsi la stabilité et la coordination sur le terrain.



