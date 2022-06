Wade exige la libération immédiate de Dolly

COMMUNIQUE DE PRESSE



L’inter coalition Wallu Sénégal – Yewwi Askan Wi a été informée , ce Jeudi 9 Juin 2022, de l’interpellation par la police de sa tête de liste dans le département de Mbacke pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.



Nous avons appris l’arrestation du Vice-Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, l’Honorable Député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacke, aux alentours de 19 heures. Et, immédiatement. une délégation de l’inter -coalition dirigée par Mamadou Lamine Diallo et Khalifa Ababacar Sall s’est rendue sur les lieux et a obtenu confirmation de sa présence dans les locaux de la police où il était assisté par son avocat.







Par ailleurs, la Grande coalition Wallu Sénégal s’interroge sur la prompte attitude de la justice à opérer des arrestations arbitraires à l’encontre d’opposants tout en laissant libre Monsieur Ameth Suzane Camara, membre de l’Apr, dont les propos d’appel au meurtre d’opposants sont explicites et très graves .



La Grande Coalition Wallu Sénégal marque son total désaccord quant à tout propos indécent , menaces et insultes d’où qu’ils puissent venir.



La Grande Coalition Wallu appelle à la raison tous les acteurs politiques. Ces dérives verbales ne font qu’inhiber la vraie question de l’organisation d’élections législatives transparentes et équitables, dans la paix et la stabilité , et qui, in fine, pousseront le régime finissant de BBY à la cohabitation.



La Grande Coalition Wallu Sénégal demande la libération immédiate de l’Honorable député et l’arrêt de toutes les poursuites.





Fait à Dakar le 10 juin 2022



La Grande Coalition Wallu Sénégal