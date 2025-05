West African Energy renforce le réseau de la Senelec avec 127 mégawatts supplémentaires

La société West African Energy (WAE) a annoncé, ce 4 mai 2025 dans un communiqué, avoir injecté 127 mégawatts (MW) dans le réseau de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec).



Ce jalon marque le démarrage progressif de l’exploitation de sa nouvelle centrale électrique à cycle combiné, située à Rufisque, dont la capacité totale atteindra 366 MW une fois achevée.



Cette mise en service partielle fait suite aux essais concluants de la turbine GT11. Elle constitue une étape majeure, tant sur le plan technique qu’institutionnel, dans le renforcement de l’infrastructure énergétique du pays.



« L’injection de ces premiers 127 MW constitue un signal fort, à la fois sur le plan technique et institutionnel. En effet, elle témoigne de la qualité de l’ingénierie déployée, de la mobilisation rigoureuse des équipes et de l’efficacité de la gouvernance mise en place pour assurer le respect des standards les plus exigeants. », a indiqué les dirigeants de WAE



La centrale de Rufisque, l’une des plus ambitieuses du Sénégal, bénéficie d’une ingénierie de haut niveau et d’une gestion rigoureuse. Le projet est dirigé par Monsieur Samuel A. Sarr, qui a su coordonner efficacement les ressources humaines et techniques pour concrétiser cette réalisation stratégique.



Selon West African Energy, «une fois pleinement opérationnelle, la centrale de 366 MW contribuera significativement à la stabilisation du réseau national, à l’amélioration de la qualité du service public d’électricité, et au soutien des politiques industrielles et économiques du Sénégal.»



La société a exprimé sa gratitude envers ses partenaires institutionnels, techniques et financiers, notamment Africa Finance Corporation, Coris Bank International, Afreximbank, General Electric, Çalik Enerji, ainsi que plusieurs bureaux d’ingénierie et de conseil, pour leur soutien déterminant dans la réussite de ce projet.