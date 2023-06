Yewwi saisit l’ONU pour l’envoi d’une Commission d’enquête

La coalition Yewwi Askan Wi appelle les Nations Unies à envoyer une commission d’enquête internationale au Sénégal. Cette invite fait suite aux manifestations réprimées par les forces de l’ordre, ayant couté la vie à 16 personnes selon le gouvernement et 19, d’après les chiffres de l’opposition.



« Yewwi Askan Wi lance un appel solennel aux Nations Unies, pour l’envoi d’une Commission d’enquête internationale au Sénégal afin d’identifier les commanditaires et auteurs des bavures, maltraitances et pertes en vies droits relatifs à la protection de la personne humaine et de sa dignité », lit-on dans dans un communiqué.



Déthié Fall et Cie dénoncent l’usage disproportionné de la force pour réprimer les manifestants dans le sang, au motif de la présence de forces occultes. « Or qu’il est de notoriété que ces forces occultes auxquelles il fait référence sont en réalité des nervis de la coalition Apr/Bby qui opèrent sous l’œil bienveillant des Forces de défense et de sécurité», arguent -ils.



Dans le même sillage, l’opposition condamne les actes de traitements inhumain des prisonniers politiques dans les locaux de la gendarmerie et de la police, en violation des lois nationales et des traités internationaux auxquels notre pays a souscrit. La coalition Yewwi Askan Wi exige la libération de certains citoyens « entassés dans les brigades de commissariats et prisons qui ont dépassé leurs capacités.»



Et pour finir, la coalition Yewwi Askan Wi accuse le président Macky Sall d’être le « responsable», de la tension qui sévit le Sénégal depuis la prononciation du verdict dans l’affaire Sweet Beauty, où le leader de Pastef Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme, pour corruption de la jeunesse.



Rewmi