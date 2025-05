​"Gardiens de la mémoire" : une exposition retrace l’histoire de Saint-Louis en images de 1940 à aujourd’hui

Le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS), en partenariat avec la coopération espagnole et le collectif des photographes de Saint-Louis, a mis en lumière le travail de onze photographes historiques de la ville à travers un vernissage organisé ce vendredi 23 mai, au Musée de la photographie de Saint-Louis.



L’exposition, intitulée “Gardiens de la mémoire : les photographes de Saint-Louis de 1940 à aujourd’hui”, présente une série de portraits et clichés rares, retraçant l’évolution sociale, culturelle et urbaine de la ville tricentenaire.



Au-delà de la valeur artistique, l’événement a soulevé un enjeu majeur : celui de la numérisation des archives photographiques et documents anciens, qui portent une charge symbolique forte pour la mémoire collective.



Des annonces ont été faites en ce sens, avec l’objectif de rendre ces trésors accessibles au grand public et de permettre à chacun de revivre l’histoire de Saint-Louis à travers l’image.