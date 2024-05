​Alpha Mamadou DIOP, maire de Gandon : " il y a eu bel et bien une délibération sur un site de loisirs"

Le maire de Gandon rétorque après la sortie au vitriol de conseillers fustigeant l’autorisation de construction dans sa commune d’un "Palais du Foot" sans l’aval du Conseil. Alpha Mamadou DIOP dément et soutient qu’une autorisation du Conseil municipal a été obtenue le 31 juillet 2024.



« La délibération a été bien faite sur la mention d’un site de Loisirs. C’est une parcelle de 2.000 mètres carrés qui peut bel et bien abriter un Palais du Foot », a-t-il dit.



Le maire rejette les accusations de bradage du foncier de Gandon et déclare que ses détracteurs parmi les conseillers sont minoritaires. « C’est un groupe de 5 conseillers qui s’agite et profite de la situation pour dire des contre-vérités. Ce qu’ils disent n’est pas avéré. S'il y a avait une irrégularité sur la procédure, les populations seraient sorties avec eux », a soutenu.



Poursuivant, il assure que le foncier de Gandon est bien géré depuis son avènement à la tête de la Mairie et que les allégations de bradage soulevées par ses détracteurs ne sont pas fondées.



NDARINFO.COM