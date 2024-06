​Baisse des denrées : voici les prix applicables à Saint-Louis à partir de ce jeudi

Le riz brisé ordinaire sera vendu à 425 FCFA dans le département de Saint-Louis, 450 FCFA à Dagana et 475 FCFA à Podor. Le sucre cristallisé est fixé à 625 FCFA pour Saint-Louis et Dagana. Il est vendu 650 FCFA à Podor.



Pour l’huile de palme raffiné le bidon de 20 litres est fixé 19.000 FCFA et le litre à 1025 FCFA dans le département de Saint-Louis. Le litre est cédé à 1050 FCFA à Dagana et 1100 FCFA à Podor.



Une harmonisation à la baisse a été notée pour le pain avec format équivalent à celui appliqué à Dakar, renseigne Ousmane DIALLO, le directeur régional du Commerce. Le pain de 115 grammes est à 100 FCFA et celui de 200 grammes 175 FFCFA. Les prix de la farine de blé varient entre 16,000 et 16,500 FCFA.



Le ciment connaît une baisse significative entre 4.000 à 2.000 FCFA. À partir de ce jeudi 27 juin, le prix appliqué est à 75.000 FCFA au lieu de 79.000 FCFA. Au détail, le sac coûte 3.750 FCFA, 3.800 FCFA à Dagana et 3.900 FCFA à Podor.